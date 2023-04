Novecento baby-calciatori al torneo della Junior

Successo pieno per il 10° Torneo ’Sporting Club - Trofeo Cartoedit - 3° Memorial Marco Nutrica’ organizzato dalla Junior Castello Calcio ed andato in scena allo stadio ’Achille Baldinelli’. Quasi 900 complessivamente i piccoli calciatori (25 le società impegnate, provenienti da 4 regioni) che hanno calcato il manto erboso dell’impianto sportivo: ben 240 le partite che si sono disputate in un terreno da gioco suddiviso in 4 campi. "Siamo veramente soddisfatti – ha detto al termine Lorenzo Pieracci, presidente del club organizzatore – di come sono andate le cose. Eravamo convinti di aver fatto un buon lavoro ma ora possiamo dire che tutto è andato bene". "Sono state veramente delle belle giornate - gli fa eco il vicepresidente Bruno Migliorati - all’insegna di un’intensa partecipazione sia in campo con i piccoli calciatori che in tribuna ed ai lati del campo con genitori e tifosi al seguito". La Vivi Altotevere si è imposta tra i Pulcini, la Virtus San Giustino tra i Pulcini 2013, il CSI Gubbio tra i Piccoli Amici, Junior Castello ed Olmo Ponte hanno trionfato tra i Primi Calci ed Olmo Ponte ha primeggiato tra i Primi Calci 2015. Un’altra peculiarità della manifestazione è il suo scopo benefico: metà del biglietto d’ingresso è stato devoluto a favore dell’associazione Parent Project Onlus.

Paolo Cocchieri