Note e dialetto Festa della canzone perugina

Adesso ci sono anche i titoli, gli autori e gli interpreti: la “Festa della Canzone Perugina“, dedicata alla Perugia, al suo dialetto, alla sua storia, è davvero pronta ad andare in scena nel grande spettacolo che si terrà domenica alle 17 alla Sala dei Notari con ingresso libero.

Sono sette le canzoni ammesse alla gara dalla Commissione organizzatrice composta da Giovanni Brozzetti (presidente della Famiglia Perugina), Renzo Zuccherini (presidente della Società del Bartoccio) e Fabrizio Croce che presenterà l’evento, ormai molto atteso nella vita culturale perugina dove quale la canzone in vernacoliere, finora trascurata e considerata marginale, sta ricominciando ad avere un momento di rilancio e risonanza.

Ecco allora le sette canzoni che si sfideranno alla Sala dei Notari: “Perugia nascosta“ con autore ed interprete Roberto Cecchetti, fisarmonicista, bandoneonista, pianista, compositore che spazia tra musica contemporanea, jazz, tango, canzone d’autore e folk. La seconda è “Il Ponte e la radio“, autore Luca Ricci, interprete il Trio d’Arna (con Lucia Bellucci, Luca Ricci, Barbara Abati) nato come gruppo di musica antica profana e ora attento alla rilettura del repertorio leggero italiano del secondo ‘900. C’è poi “Ballata de la torta al testo“, autrice Cinzia Corneli, interprete Norberto Paolucci, funzionario dei Beni Culturali in pensione, che si dedica a canto e chitarra dagli anni ‘60. Quarta canzone in gara “Perugia tu“, autore ed interprete Lorenzo Lotito, giornalista di professione e musicista per passione (il nome d’arte è Lityo). La quinta e la sesta canzone – “La vecchia signora“ e “ Io e Pat“ hanno come autore e interprete Giovanni Toccaceli conosciuto come Roco, che ha scritto 150 canzoni dialettali e altre in italiano, raccolte in 11 cd. Settimo brano è “Sogno sul lago“, autore ed interprete Stefano Sabatini Visconti, chitarrista autodidatta con 13 album all’attivo.

Il pubblico potrà votare la canzone preferita e il suo voto si sommerà quello della Giuria, per arrivare a proclamare la canzone perugina vincitrice di questa edizione. La Giuria è composta da musicisti, attori, giornalisti e scrittori con Vladimiro Vagnetti, Luigi Foglietti, Rita Boini, Salvatore Silivestro, Leandro Corbucci, Stefano Ragni e Barbara Bracci. Durante la serata sono previsti gli interventi di parecchi ospiti tra cui Claudio Ferracci, disegnatore e fumettista, autore del logo della Festa, Mirco Bonucci, Gino Goti, Graziano Vinti, nel panni del Bartoccio, Mariella Chiarini, Fabio Melelli e il Gruppo Musicale Falegnameria Marri. La festa è organizzata dalla Società del Bartoccio e dalla Famiglia Perugina per dare visibilità e risalto alla produzione musicale cittadina e sviluppare il senso di appartenenza.

Sofia Coletti