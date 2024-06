Note contemporanee per la stagione Vivosòno all’Auditorium S. Cecilia

La musica corale contemporanea è protagonista del concerto in scena stasera alle 21 all’Auditorium Santa Cecilia nell’ambito della stagione “Vivosòno“. Protagonisti l’Ensemble Coristi a Priori con Manuel Magrini al pianoforte e Lorenzo Brilli alle percussioni (nella foto). Il programma prevede l’esecuzione di brani corali di compositori di rilievo della scena attuale internazionale, come Eric Whitacre, Ola Gjeilo, Javier Busto e Joanne Metcalf, e italiana, da Carlo Pedini a Lorenzo Donati. Le composizioni strumentali di Andy Akiho e dello stesso Manuel Magrini completano il programma. Il concerto offre l’opportunità di scoprire opere contemporanee che riflettono sensibilità attuali, apprezzabili dal vasto pubblico. con brani selezionati per coinvolgere sia gli appassionati di musica classica e contemporanea, sia chi desidera esplorare nuove composizioni. Non mancano neppure prime esecuzioni assolute o italiane.

Biglietto d’ingresso a 10 euro, 7 il ridotto. Il concerto viene inoltre domani alle 18 al Museo del Vetro di Piegaro.