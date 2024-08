Note classiche in città, tornano i concerti di “Music Fest Perugia“

PERUGIA – Si apre oggi la seconda sessione del “Music Fest Perugia“ che fino a domenica 11 agosto porta in città la grande musica classica con concerti, masterclass, recital, maratone non stop. Tutte le sere alle 21 ci sono i concerti con orchestra sinfonica, tra i principali quello di domani con le violiniste Chloe Kiffer e Haerim Elisabeth Lee in un “Virtuoso double violin piece“, alla Sala dei Notari alle 21 e il gran finale di domenica 11 alla Basilica di San Pietro con il pianista David Fung, in musiche di Mozart, Beethoven e Chopin, dirige Alessandro Alonzi. Martedì UmbriaEnsemble celebra Marcel Fauré, le sue ascendenze e i suoi eredi, con un concerto alle 19 alla Sala dei Notari con la viola di Luca Ranieri, il violoncello di Maria Cecilia Berioli e lo strepitoso talento pianistico del giovanissimo Mikhail Kaploukhii. Sempre ai Notari venerdì alle 21 verrà riproposta l’opera di Verdi “Rigoletto“ andata in scena a San Francesco al Prato (nella foto) con un nuovo cast di cantanti, l’Orchestra Europa Musica, il Coro Giuseppe Verdi di Roma e la regia di Chiara Giudice