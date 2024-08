Note a Castiglione del Lago. Festival di musica classica

Una lunga storia di note e di emozioni quella del “Festival di Musica Classica di Castiglione del Lago“ che festeggia la ventesima edizione con un ricco e variegato cartellone che da stasera al 4 settembre propone 14 concerti di musica da camera, lirica, swing e soul. E’ organizzato dal Comune di Castiglione, sempre con direzione artistica di Marzia Crispolti Zacchia che lo ideò nel 2005 mossa dall’amore per la sua terra d’origine e ieri è stato presentato nella Sala del Teatro di Palazzo della Corgna, che ospiterà tredici appuntamenti.

E’ qui che si inizia, stasera alle 21.15 con il Trio Paderewski: con Christian Delafontaine eseguirà “Aquarium per violoncello solo” di Francesco Bartoletti, “Trio all’ungherese in Sol M” di Haydn, “Polonaise per violino e pianoforte” di Wieniawski, “Siviglia” di Albeniz e “Quartetto op. 1” di Rabl. Martedì si prosegue con il concerto gratuito a Villa Nazarena di Pozzuolo del Four Season Quintet, poi si torna a Palazzo della Corgna: giovedì 8 si esibiranno George Lopez, pianoforte e Christian Delafontaine, flauto; venerdì 9 il Duo Pianoforte con George Lopez e Gulimina Mahamuti; il 13 il Duo Lisa Francese (foto) Marco Algenti (pianoforte e violoncello), il 14 Alessandro Bistarelli al pianoforte e il 18 il Quartetto Ascanio con il soprano Myung Jae Kho.

Il 20 agosto arriva la lirica con i cantanti Monica Colonna, Elena Antonini, Emanuele Fagotti, Mauro Corna, Matteo Mencarelli, Lamberto Losani e Guido D’Angelo al piano, il 21 il pianista Sebastiano Brusco si esibisce con il baritono Sigurour Bragason, il 23 spazio al Duo Gazzana con Natascia al violino e Raffaella al pianoforte, il 24 concerto del pianista Adalberto Maria Riva e il 25 il Duo Pianoforte: Matteo Gobbini e Marina Panova. Ultimi due concerti a settembre: il 2 il pianista neozelandese Jeffrey Grice e il 4 Stefano Ragni con una performance musical-divulgativa dedicata a Giacomo Puccini.