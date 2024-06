Nonna Rita spegne cento candeline. Un secolo per gli altri

Nonna Rita ha spento ieri 100 candeline, circondata dall’affetto di figli, nipoti, pro nipoti e parenti che si sono ritrovati tutti nella sua casa di Montelaguardia per festeggiarla .Un compleanno speciale per Deruta Fumanti, come riporta la sua carta di identità, per tutti Rita. Un secolo speso per assistere chiunque avesse bisogno. Mezzo secolo senza la sua anima gemella, il marito Gettulio Peducci. Tenendo sempre vivo il ricordo di Gettulio, Rita è andata avanti da sola, tirando su la sua famiglia con tanti sacrifici e amore.