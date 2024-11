Nonna Iside “sbanca“. Terza influencer umbra

Nonna Iside terza tra gli influencer più conosciuti dell’Umbria dopo Mariano Di Vaio e Nonno Faustino. "Questo traguardo ci onora e ci inorgoglisce", spiegano il figlio Aristide che, insieme alle nipoti di Iside, sta portando avanti il progetto. "Siamo nati così per scherzo, ma l’umiltà e l’essere veri con il nostro dialetto bevanate ha colpito e sta piacendo molto. Grazie a tutti quelli che ci seguono e si divertono con noi. Il nostro intento è di creare una grande famiglia che condivide con noi le nostre tradizioni culinarie e la vita quotidiana familiare". Nonna Iside è una simpatica e vivace signora originaria di Bevagna, classe 1939, profondamente legata alla cucina casalinga tradizionale. Grazie all’aiuto del figlio Aristide e della nipote Sara, la sua passione per i sapori di un tempo è diventata virale sui social, attraverso la pagina Facebook La cucina di nonna Iside. Nel 2020, a seguito della scomparsa del marito Marzio in piena pandemia, Aristide decise di trovare un modo per sollevare il morale della madre e mantenerla attiva. Cominciò così a riprenderla in cucina, mentre preparava i piatti tipici della tradizione culinaria bevanate. Il primo video, che la mostrava con la figlia Luisa e la nipote Benedetta impegnate a preparare le pizze di Pasqua al formaggio, a mano, divenne subito virale, raggiungendo oltre un milione di persone con migliaia di visualizzazioni. Da lì i traguardi social, le ospitate in tv e i reel con oltre 15 milioni di visualizzazioni.