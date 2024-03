Nonna Iside, star dei social: "Ecco il pranzo di Pasqua"

Bevagna, 31 marzo 2024 – Colazione tradizionale umbra con pizza al formaggio, salame, lonza, uova delle galline di casa e vernaccia benedetti. Pranzo altrettanto tradizionale con lasagne, coratella di agnello, agnello fritto. Il tutto a cui sta lavorando da almeno quattro giorni. La cucina di Nonna Iside, per Pasqua, è all’opera e l’influencer più famosa dell’Umbria non perde l’occasione di dare sfoggio delle sue abilità, tantopiù in una occasione che invita alla convivialità e alla socialità. Ogni chef nasconde con gelosia le proprie ricette, ma Nonna Iside è una cuoca atipica e spiega qual è il segreto delle sue pizze al formaggio. Per due torte, Iside usa cinque uova, 200 grammi di pecorino, 50 grammi di romano, 250 grammi di reggiano. Cinquecento grammi di lievito nostrano da fare il giorno prima, acqua e farina e far lievitare tutta la notte. Poi lievito di birra, sale, pepe, 100 grammi di burro, un bicchiere di latte, un chilo di farina zero. Questi gli ingredienti per sfornare i capolavori che da qualche giorno campeggiano sui social di Nonna Iside e che domani mostrerà alle tv nazionali. La sua cucina infatti ospiterà una troupe di ‘Storie italiane’ di Rai 1. Nonna Iside, la sua famiglia e la sua cucina saranno ospiti in diretta della puntata di Pasquetta. Lo spazio previsto è quello che va dalle 10 alle 12.

"Nonna Iside – spiega il figlio Aristide – racconterà la sua vita, le sue ricette e la scalata nel mondo dei social. Porterà la tradizione dell’Umbria e di Bevagna anche sulla rete italiana più importante. Una grande soddisfazione che non ci passava nemmeno per la testa un po’ di tempo fa. Siamo veramente contenti per ‘Nonna Iside, perché si merita tutto quello che gli sta succedendo intorno. Ha avuto una vita passata a lavorare nei campi, a cucinare per tante persone perché le famiglie di una volta erano numerose e si mangiava tutti insieme". Da questo passato e da questo desiderio di condivisione è nata la sua storia nella cucina, pronta a scrivere nuove pagine e raggiungere nuove vette social.

Intanto l’annata appena trascorsa, per Nonna Iside, si è configurata già ricca di soddisfazioni. Le sue pagine social hanno migliaia di follower (100mila su Instagram e 63mila su Facebook), l’hanno portata a ricevere una menzione speciale nell’Italy Ambassador Awards per il grande lavoro di promozione della cultura e delle tradizioni. Ed è già comparsa davanti alle telecamere di Pomeriggio 5, facendo innamorare Myrta Merlino della rocciata.