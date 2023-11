Agli “Italy Awards“ premiata Nonna Iside

Nonna Iside, la nonna influencer più famosa del web torna dagli Italy ambassador Award con un premio e l’attestazione del grande lavoro sui social nella promozione dell’Umbria e delle sue tradizioni. La pagina “La cucina di Nonna Iside“ su Instagram ha 100mila follower e la sua spontaneità e la sua generosità si erano fatti notare, tanto da essere invitata a questo prestigioso premio. La trasferta è stata preparata con cura, accompagnata dal figlio Aristide e dalle nipoti. "Non siamo arrivati primi, ma siamo contentissimi lo stesso - dicono Iside e i suoi ‘accompagnatori’ -. Ci hanno dato un attestato per l’eccellente lavoro sui social come content creator, per la competenza dimostrata e la responsabilità etica nel coinvolgere la propria comunità. In parole povere quello che noi volevamo e vogliamo trasmettere sempre, far conoscere le nostre tradizioni e il nostro paese nel mondo. Una bella cosa che speriamo aiuti nel tempo è quella di far arrivare più turisti a Bevagna e nella nostra regione, l’Umbria. Un’altra cosa che vi vogliamo raccontare è che, da quando siamo arrivati fino a quando siamo ripartiti, tutti volevano far la foto con Nonna Iside. La nostra soddisfazione più grande. Grazie a tutti voi". Nonna Iside in questi mesi era stata anche alla ribalta nazionale per un suo desiderio espresso, a cui la diretta interessata aveva risposto. Parlando anche su queste colonne, Nonna Iside aveva espresso infattio il desiderio di incontrare Antonella Clerici, che è un suo mito. La presentatrice aveva risposto in diretta tv, mandando un grande saluto e rimandando ad un prossimo appuntamento da svolgere.