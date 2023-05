Nonna Iside spopola sui social a 84 anni: "Vorrei incontrare la Clerici"

Bevagna (Perugia), 11 maggio 2023 – Una protagonista che compirà 84 anni a breve, 101mila follower su Instagram e quasi 35mila su Facebook, con reel che sono arrivati addirittura a 15 milioni di visualizzazioni. Sono i numeri di "La cucina di nonna Iside", nuovo fenomeno social e ma anche di società, che da due anni sta portando alla ribalta l’Umbria e la cucina della tradizione. Al centro c’è lei, la protagonista, nonna Iside. Con lo sfondo della splendida valle umbra bevanate, la signora Iside passa la sua giornata spontanea e quasi inconsapevole della notorietà che l’ha investita e che, insieme al figlio Aristide, la figlia Luisa (il futuro della tradizione di nonna Iside, titolare di un ristorante a Castelluccio) e alla nipote Sara, porta i suoi follower internazionali nel suo mondo quotidiano, fatto di ricette e cura degli animali domestici.

Zero preparazione, banditi qualsiasi piano editoriale e strumenti di scena sofisticati. Tutto è affidato alla creatività di nonna Iside e alla sua spontaneità. Così sono già passati due anni da quell’aprile del 2021, la prima diretta di nonna Iside dedicata alla pizza di Pasqua. La notorietà è cresciuta, tanto che ora nonna Iside ha un sogno: "Vorrei incontrare Antonella Clerici", dice. La regina del mezzogiorno in tv è infatti un simbolo di italianità e genuinità, come vuole essere nonna Iside. Di acqua ne è passata sotto i ponti però dalla prima diretta: "E’ stato traumatico all’inizio – racconta nonna Iside – perché tutti mi riconoscevano per strada". Qualche giorno fa c’è chi è arrivato dalla Francia per conoscere la signora dei fornelli e si sono raddoppiati i contatti social con il sud America. "Un ingrediente segreto non c’è – spiega Aristide Trabalza, il figlio di Iside – penso che quello che piace possa essere lo spaccato di vita quotidiana che offriamo. Uno spaccato nel quale la gente può identificarsi o nel quale rivede i propri cari. E’ un’attività che ci piace portare avanti. A darci la carica sono anche i tanti commenti positivi come quelli di chi ci scrive dall’ospedale e ci dice quanto lo stiamo aiutando, portando serenità e spensieratezza E’ quello che vogliamo continuare a fare, puntando anche sull’impegno per il nostro territorio e per le sue aziende, una parte di Umbria bellissima, costellata di persone che lavorano tantissimo e che vogliamo aiutare. Come vogliamo continuare a lavorare per il sociale, con il nostro speciale legame con Anfass". In diverse occasioni Iside ha anche incrociato Monir, il volto bevanate reduce da Masterchef e non sono mancati gli scambi positivi.