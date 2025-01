Non vedente soccorso dalla Polizia

BASTIA UMBRA - Anziano, non vedente e con problemi di salute, si ritrova in difficoltà e viene ritrovato e soccorso dalla Polizia di Stato. Grazie anche alla collaborazione dei cittadini che hanno consentito che la vicenda finisse per il meglio, consentendo all’uomo, di 76 anni di poter tornare a casa e riabbracciare la moglie.

La centrale operativa del Commissariato di Assisi della pubblica sicurezza aveva ricevuto la segnalazione di una donna che, assai preoccupata e scossa per quanto le era accaduto, riferiva ai poliziotti la scomparsa dell’anziano marito settantaseienne, non vedente e con problemi di salute, uscito di casa senza dare notizie: svanito nel nulla, con tutte le preoccupazioni del caso.

Gli agenti, impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio, ricevuta la segnalazione, hanno prontamente setacciato, senza esito, le zone limitrofe all’abitazione dell’uomo. Più tardi è giunta segnalazione circa la presenza, a Bastia Umbra, di un anziano in evidente stato di difficoltà, la cui descrizione era corrispondente a quella dell’uomo scomparso.

Giunti sul posto, dopo averlo avvicinato, i poliziotti hanno notato che l’uomo era disorientato ed in evidente difficoltà. Dopo averlo tranquillizzato, gli operatori lo hanno riportato a casa dalla sua famiglia. Grazie alla segnalazione della cittadina e al tempestivo intervento degli agenti – viene evidenziato dalla Questura di Perugia - è stato possibile fornire un concreto aiuto all’uomo in difficoltà.