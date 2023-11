"Non tagliate gli alberi. Danno irreparabile"

GUALDO TADINO - Una diffida legale per richiedere la sospensione dei lavori di abbattimento degli alberi di via XXIV Maggio è stata inviata dalle associazioni Movimento liberi pensatori a difesa della Natura e l’Associazione Tutela Territorio Appennino di Gualdo Tadino. Dopo che la Soprintendenza aveva avallato la decisione dell’amministrazione comunale di procedere all’abbattimento di 17 piante per eliminare le barriere architettoniche con conseguente rifacimento del marciapiede sul lato destro a salire verso il centro, ieri mattina era previsto l’avvio dei lavori, con tanto di ordinanza di chiusura al traffico della strada. La diffida è stata inviata alla Regione, all’Afor, ai carabinieri forestali e alla Usl per "al fine di scongiurare il danno irreversibile ed irreparabile al patrimonio arboreo, identitario, culturale, che ne deriverebbe per la comunità cittadina". Nella comunicazione legale si sostiene che i lavori "non sono stati disposti per ragioni d’urgenza legate al pericolo di caduta degli alberi, in buono stato vegetativo ma per utilizzare i fondi del Pnrr con il pretesto dell’abbattimento di barriere architettoniche, in un luogo impervio e urbanisticamente antico, senza che mai un disabile l’abbia chiesto".