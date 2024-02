Non pagano la cena al ristorante. Coppia identificata: ora è nei guai

SAN GEMINI - I carabinieri hanno denunciato per insolvenza fraudolenta una coppia marchigiana, lui 30enne e lei 25enne, entrambi gravati da precedenti di polizia. Nella serata del 13 gennaio i due, dopo aver prenotato telefonicamente, si erano presentati in un ristorante del luogo, dove avevano consumato un menu a base di pesce e una bottiglia di vino. Al momento di saldare il conto, la coppia si era dileguata, uscendo dal locale con la scusa di fumare una sigaretta. Il titolare del ristorante ha immediatamente presentato denuncia-querela ai carabinieri. Le indagini svolte dai militari, partendo dal numero di telefono lasciato per la prenotazione e ricorrendo anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, hanno consentito di risalire all’identità della coppia, immediatamente riconosciuta dal denunciante. Per i due è così scattata la denuncia penale oltre che la proposta al Questore per l’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di San Gemini.