Non ce l’ha fatta il ciclista ferito

RIVOTORTO - Non ce l’ha fatta Giuseppe Filippucci (foto da facebook), il ciclista di 63 anni di Rivotorto rimasto coinvolto, il 23 agosto, in un incidente stradale all’altezza della rotatoria di via Los Angeles, a Santa Maria degli Angeli. Aveva subìto un violento trauma alla testa: trasportato al S. Maria della Misericordia di Perugia in condizioni gravissime, mercoledì sera si è spento in ospedale. La famiglia ha detto sì alla donazione degli organi.