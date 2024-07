Noduli polmonari . Tecnica innovativa per individuarli

Praticata da alcuni mesi all’ospedale una metodica innovativa denominata “Roll lung – Radiolocalizzazione guidata dei noduli polmonari“ che consente di indentificare le lesioni non palpabili mentre il paziente è in sala operatoria sottoposto a intervento chirurgico toracico mini invasivo. La procedura è stata messa a punto grazie alla collaborazione tra le strutture di Chirurgia Toracica, Medicina Nucleare, e Radiologia interventistica."La tecnica - dice il professor Puma – è stata impiegata in alcuni casi selezionati con ottimi risultati".