Nodo dell’ex Zuccherificio. Il Pd incalza la Giunta:: "C’è un nuovo progetto?"

La questione dell’ex Zuccherificio torna al centro del dibattito. Il gruppo consiliare del Pd ha presentato una interrogazione per chiedere aggiornamenti. "Considerato che sono trascorsi circa sei mesi dall’insediamento dell’amministrazione Zuccarini e viste le tante dichiarazioni sulla condivisione e compartecipazione che avrebbero coinvolto i cittadini sul nuovo progetto da elaborare per l’area in esame – scrivono i dem –, chiediamo di conoscere se è stato stilato un nuovo progetto riguardo l’area. E poi se si ha intenzione di renderlo noto, come più volte proclamato".

La vicenda dell’ex Zuccherificio è una intricatissima storia di ricorsi e controricorsi, progetti presentati e ritirati e affonda le proprie origini nel tempo. L’ultimo aggiornamento era legato all’accordo tra Coop Centro Italia e Comune di Foligno per la riqualificazione dell’area. Un accordo che il Tar dell’Umbria, la scorsa primavera, ha dichiarato ‘nullo ab origine’. Il provvedimento di allora rigettava il ricorso di Coop nei confronti del Comune, avanzato alla scadenza dei termini di quella intesa, chiedendo anche un risarcimento di 32,5 milioni di euro, conteggiati rispetto al danno accumulato nel corso del tempo. La sentenza era stata poi rivendicata in campagna elettorale. "Oggi il Tar mette per iscritto che l’atto era illegittimo e conferma la nostra previsione", aveva detto il sindaco Zuccarini che aveva parlato anche di nuovi progetti e di una "proposta presentata a Coop, da cui però non sarebbe arrivata risposta". Era il primo giugno scorso.