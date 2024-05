Nodino, Ferdinandi frena : "Prima servono le Rampe"

La ‘frenata’ di Vittoria Ferdinandi sul Nodino non è passata inosservata. La sua presa di posizione su questa opera era molto attesa, dato che nella coalizione di centrosinistra, Cinquestelle e Civici (da lei guidata), le posizioni sono profondamente diverse. Il Pd ha votato a favore dell’opera in Consiglio comunale, pur con qualche precisazione non secondaria. Ma pentastellati, sinistra-verdi, nonché i civici ribadiscono da mesi che quell’opera stradale da quasi mezzo miliardo (che dovrebbe congiungere Collestrada a Madonna del Piano, passando per le colline torgianesi) non s’ha da fare. Così l’altro ieri, in un incontro pubblico tra i 5 candidati, Ferdinandi (foto) ha cercato prima di dribblare la questione, ma alla fine ha dettato la linea: "Rispetto alle grandi opere la nostra è una posizione laica- ha spiegato - Non si tratta di essere pro o contro il Nodo ma di valutarne l’efficacia in termini di costi e benefici. Anas ha espresso perplessità, in quanto anche con il Nodino il traffico verso Perugia e verso il Raccordo continuerebbe ad essere problematico Che ci sia un problema traffico in quella zona è sotto gli occhi di tutti, ma per adesso il ministro Salvini ha detto che non rientra nei piani governativi. Il nostro impegno sarà piuttosto per opere che possano essere realizzate in modo concreto e rapido, come il raddoppio delle Rampe di Ponte San Giovanni. Sul Nodo - ha concluso - deve aprirsi una grande partecipazione e di vigilare per far sì che non deturpino territorio e ambiente".

Parola che ad alcuni rappresentanti delle associazioni di categoria sembra non siano per niente piaciute. Ma Ferdinandi ha anche parlato della modalità di accesso alla città dalla zona Nord, tema un po’ dimenticato in effetti.