"Nodino di Perugia, c’è il bisogno di approfondire il tema"

La maggioranza di centrosinistra boccia in maniera inequivocabile la proposta dell’opposizione di assumersi un impegno preciso alla realizzazione del Nodino di Perugia. Un atto diventato ormai asse centrale del dibattito politico cittadino, con il centrodestra che chiede al governo targato Ferdinandi di rompere gli indugi e "a collaborare con tutti i soggetti coinvolti (Ministeri, Regione, Anas) nella realizzazione dell’opera".

A fronte delle occasioni perse dall’amministrazione Romizi nel post pandemia – sostiene in sintesi la maggioranza - c’è bisogno di approfondire il tema, con Comune e Regione che dovranno farsi portavoce della richiesta ad Anas ed al governo nazionale di procedere ad un aggiornamento degli studi sul traffico prima che si apra il cantiere per le rampe e considerando anche la viabilità locale. "Quello che volete farci votare non è un atto di indirizzo, ma strumentale. Finalmente si è fatta chiarezza sul tema – è stata la replica dai banchi dell’opposizione - con la maggioranza contraria ad un’opera strategica così come contraria si era espressa su altre opere importanti come stadio, termovalorizzatore e Media Etruria".