Nocera tra luminarie e Casa di Babbo Natale

NOCERA UMBRA – La città delle acque è pronta a riempirsi nuovamente di luci, colori ed iniziative che accenderanno la magia del Natale. Dall’8 dicembre, la città sarà vestita a festa con le luminarie previste dal Comune, a cui si aggiungerà la Natività nei giardini pubblici offerta dalla Pro Nocera Umbra. Non mancherà la casa di Babbo Natale ricostruita a Palazzo Dominici e pronta ad accogliere migliaia di letterine. Il tutto andrà a creare una cornice perfetta per iniziative di animazione nelle vie del centro, concerti ed occasioni per stare insieme nel periodo più suggestivo dell’anno nel quale immergersi. "Anche quest’anno – spiega il sindaco Virginio Caparvi - si realizza un ottimo calendario di iniziative ed eventi. L’obiettivo è quello di portare quell’atmosfera di festa che riscalda gli animi di cittadini e turisti che sicuramente si godranno, Nocera Umbra, nel periodo che ci porterà fino al Natale. Stiamo lavorando da mesi in collaborazione con le associazioni del territorio per arrivare pronti a uno dei momenti più importanti dell’anno. Ringrazi privati, associazioni, forze dell’ordine e dipendenti comunali".