Nocentini e Ranieri entrano in ’Progetto Valtiberina’

CITTÀ DI CASTELLO – Nuovi ingressi nelle cariche della Fondazione Progetto Valtiberina con due consiglieri che vantano un’ampia esperienza nel mondo economico dell’Alta Valle del Tevere: sono Giuliano Nocentini e Raoul Ranieri (nella foto). Nocentini, presidente di Kemon Spa, azienda di spicco nel settore della cosmesi con sede a San Giustino, è da anni coinvolto nella promozione e nel sostegno di numerosi progetti. "Il nostro ingresso nella Fondazione è frutto di un lavoro che viene da lontano e che ci ha portato ad essere riconosciuti come Società Benefit – spiega Nocentini – anche attraverso le azioni messe in campo da Progetto Valtiberina potremo garantire un approccio sempre più sostenibile nello sviluppo del territorio". Raoul Ranieri, Ceo di Oleificio Ranieri Srl, realtà di riferimento nel settore alimentare con oltre settant’anni di storia a Città di Castello, è noto per il suo impegno nel promuovere l’eccellenza e l’innovazione anche attraverso il suo ruolo di presidente dell’Area Altotevere di Confindustria Umbria. "È con profonda gratitudine che accolgo la mia nomina nel consiglio di amministrazione della Fondazione Progetto Valtiberina; onorato della fiducia che mi è stata accordata e spero di poter contribuire al meglio delle mie capacità". Il nuovo Cda vede la conferma di David Gori nel ruolo di presidente, di Massimo Mercati nel ruolo di vicepresidente e di Barbara Croci nel ruolo di consigliera.