NO BORDERS FESTIVAL

Nuovo concerto per il Festival Gubbio No Borders, in sinergia con Correnti Jazz Festival. Stasera alle 21.15 a Palazzo Ducale c’è il il concerto della No Borders Jazz Orchestra diretta da Massimo Morganti, con special guest il celebre sassofonista Francesco Cafiso, ex enfant prodige e oggi talenti tra i più luminosi del jazz internazionale, con una carriera che lo vede esibirsi nei più importanti festival, teatri e club del mondo, vincendo prestigiosi premi. La No Borders Jazz Orchestra nasce nel 2023 grazie all’impegno di Andrea Angeloni ed è diretta da Massimo Morganti. Il concerto è anche la conclusione

del percorso didattico “Jazz Writing Camp”.