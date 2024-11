“No“ alla violenza contro le donne. Il grido dei volontari dell’Avis

Quest’anno come non mai Avis Magione ha voluto mostrare la sua solidarietà nella Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne. Numerose infatti le iniziative organizzate il 25 Novembre, alcune delle quali avviate già sabato 23, festa del patrono San Clemente. Per tre giorni il rosso ha colorato il centro storico, con fiori, tappeti, fiocchi e scarpette posizionate a terra o appese sugli alberi. Il rosso ha dominato anche le notti magionesi, grazie all’illuminazione speciale della Torre dei Lambardi. Lunedì 25 protagoniste sono state le pagine Facebook, Instagram e TikTok della sezione, con la pubblicazione di un reel che ha riscosso in poche ore centinaia di like, e delle foto di alcuni consiglieri con un segno rosso sul viso (foto), simbolo molto utilizzato anche in eventi sportivi e trasmissioni televisive per sensibilizzare sull’argomento. Tante quindi le idee e l’impegno profuso dai volontari avisini per sposare una causa troppo spesso ignorata o sminuita, il cui significato è sintetizzato da “L’amore non uccide“, frase breve ma essenziale scritta sul grande cartello posizionato in collaborazione dalle associazioni magionesi in cima alla Gradinata Gramsci. Allo Sportello d’Ascolto attivo nel Comune di Corciano, la ricorrenza è stata l’occasione fare il punto; questo presidio già da alcuni mesi è attivo nella scuola media “B. Bonfigli“ di Corciano, sede di San Mariano. Gestito dalla Rete delle Donne Antiviolenza Ets, è aperto il secondo mercoledì di ogni mese dalle 15 alle 17.30 (per informazioni e appuntamenti – 3925785879). Lo Sportello è nato per offrire uno spazio di ascolto e di relazione d’aiuto rivolto a giovani e famiglie, in difesa e tutela da ogni forma di violenza e discriminazione. Il servizio è offerto gratuitamente a tutte le persone che si trovano a vivere un momento di disagio.