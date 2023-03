Neuroscienze, olimpiadi Per l’Umbria c’è Michele

Sarà uno studente del liceo “Plinio il Giovane“, Michele Polenzani della classe IV A indirizzo scientifico Cambridge International, a rappresentare l’Umbria alle finali nazionali delle Olimpiadi delle Neuroscienze, in programma nel mese di maggio a Napoli (Università Federico II). Polenzani ha vinto nei giorni scorsi la fase regionale che si è svolta nel Dipartimento di “Chimica, Biologia e Biotecnologie“ dell’Università di Perugia. Le “Olimpiadi delle Neuroscienze“, selezione italiana della International Brain Bee, sono promosse a livello nazionale dalla Società Italiana di Neuroscienze per avvicinare i giovani alla conoscenza del cervello umano e di introdurli alle opportunità offerte da questo settore di ricerca. Alla sfida finale (domande dirette) hanno partecipato i cinque migliori classificati nelle due prove precedenti: oltre al vincitore, il “Plinio“ ha piazzato un altro studente sul podio, Tommaso Giunti (classe IV B Scientifico Cambridge International) risultato terzo e Agnese Tavernelli (sempre della IV A Scientifico Cambridge International) quinta classificata. La gara ha coinvolto studenti provenienti da tutta la regione, che si sono cimentati in una serie di prove su argomenti impegnativi come l’anatomia e la fisiologia del cervello, la memoria, le emozioni, lo stress, le droghe e le malattie del sistema nervoso. Soddisfazione da parte del dirigente scolastico Francesco Trovato, e dei docenti del Liceo per il risultato raggiunto da Michele e dagli altri studenti, in particolare festeggia il Dipartimento di Scienze che con la professoressa Angela Gaggi ha seguito la preparazione della squadra: "Successi che la scuola sta offrendo agli alunni e alle famiglie un lavoro di alta formazione".