"Nessun tipo di accordo elettorale con Alternativa Popolare"

Nessun rapporto politico in vista delle prossime elezioni con il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. Il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, smentisce categoricamente l’indiscrezione che la indica come impegnata a cercare di ampliare il proprio sostegno elettorale in vista della sua ricandidatura anche coinvolgendo Alternativa Popolare di Bandecchi. "Mercoledì mattina ho partecipato a Terni alla conferenza dei sindaci della Asl che si è tenuta a Palazzo Spada e alla quale era presente, insieme ai sindaci degli altri Comuni, anche il vicesindaco di Terni, Riccardo Corridore, con il quale non si è parlato minimamente degli argomenti citati in alcuni articoli e tantomeno di fantomatici accordi elettorali – sottolinea Tardani – .Non saranno certo queste notizie decisamente inventate a disorientare gli elettori, a condizionare le alleanze elettorali e di conseguenza l’unità della coalizione di centrodestra e delle forze civiche in vista delle prossime elezioni amministrative del 2024", conclude il sindaco parlando di "notizie inventate", seppur ampiamente diffuse nell’ambiente politico.