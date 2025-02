“Nero Norcia“, su il sipario della kermesse. Via alla 61esima mostra nazionale del tartufo

Apre oggi la 61esima edizione di ‘Nero Norcia’, la mostra mercato nazionale del tartufo Nero pregiato e dei prodotti tipici. L’evento andrà avanti per due week end, da oggi a domenica e dal 28 al 2 marzo con un ricco cartellone di eventi e tante novità per la Mostra che quest’anno torna nel centro storico, dove si potranno trovare gli stand dei prodotti tipici umbri e di diverse regioni italiane. In piazza San Benedetto la parte dedicata al tartufo, protagonista dell’evento. Sempre nel cuore di Norcia anche lo stand del Comune di Norcia che ospiterà, oltre che la città tedesca di Ottobeuren gemellata da oltre 40 anni, due città italiane con cui sono state avviate nuove collaborazioni, il Comune di Berchidda (Sardegna) e il Comune di Castiglion Fiorentino (Toscana).

Tra le novità di questa edizione di Nero Norcia c’è un’area dedicata a bambini e famiglie, nei giardini di Porta Romana, che propone attività educative e coinvolgenti per un contatto diretto con la natura e gli animali: ci saranno una fattoria didattica, in cui i bambini potranno interagire con gli asinelli imparando il rispetto e la cura degli animali, e la possibilità, sempre per i più piccoli, di partecipare a dimostrazioni di cerca e cavatura del tartufo con cuccioli di Labrador. Inoltre, saranno presenti guide e contadini locali per fornire informazioni sugli animali tipici del territorio, permettendo così di conoscere la fauna locale. Infine, l’associazione WildUmbria organizzerà giochi e attività educative progettate per stimolare la creatività e l’apprendimento dei bambini.

Fuori da Porta Ascolana, invece, si conferma lo spazio per prodotti di artigianato, dolciumi e accessori, edilizia e macchinari agricoli in cui saranno presenti Cia Agricoltori, Coldiretti e Confagricoltura. Tante le parti legate ai convegni. Oggi, dopo il taglio del nastro e il tradizionale giro nel centro, ci saranno i saluti istituzionali nella zona del Digipass.