Neo Amico Mio “Fai“ sposa la prevenzione: "Un segnale di affetto per gli associati" La Federazione autotrasportatori italiani Fai dell’Umbria sostiene il progetto di prevenzione dermatologica "Neo Amico Mio" in collaborazione con l’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro. Evento presso la sede Fai a Balanzano con imprenditori e famiglie presenti. Progetto attivo dal 2006, offre visite gratuite per sensibilizzare sull'importanza del controllo dei nei. Prossimi appuntamenti di prevenzione in programma.