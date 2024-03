Nel ricordo di Silvana Benigno una donazione per la ricerca

CITTÀ DI CASTELLO - Una donazione per la ricerca contro il cancro nel ricordo di Silvana Benigno, mamma-coraggio di Selci, con una serie di eventi per sensibilizzare la raccolta fondi. A San Giustino l’associazione socio-ricreativa Altomare ha consegnato nelle mani di Federica, figlia di Silvana, un assegno di 500 euro con la somma che sarà destinata alla Fondazione Ieo-Monzino di Milano appunto per sostenere la ricerca. Nel corso della cerimonia, il presidente Paolo Pompei ha evidenziato il motivo dell’iniziativa "perché la nostra concittadina Silvana durante la malattia è stata un esempio di forza, coraggio e determinazione, lasciando un segnale forte per quanto riguarda la sensibilizzazione sulla ricerca contro il cancro". Federica ha ringraziato, anche a nome della Fondazione Ieo-Monzino, consegnando all’associazione Altomare due copie del libro “Dalla stessa parte“ dove si racconta la storia di Silvana e il suo messaggio. Alla cerimonia i consiglieri dell’associazione, Laura Dini, Francesco Bricca, Riccardo Renzetti e Francesco Nunzi.