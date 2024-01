Nel nome di Davide. Strumenti all’avanguardia donati agli studenti

Il dono di Davide: ieri, a un anno dalla morte prematura e drammatica di Davide Piampiano, il comitato che porta il suo nome, ha offerto all’Università degli Studi di Perugia-Dipartimento di Economia, apparecchiature all’avanguardia per gli studenti: sei visori per l’accesso al metaverso e uno scanner 3D. Gli strumenti sono stati donati nel corso del convegno "Innovazione digitale e turismo: dalla visione di Davide un progetto per la formazione turistica", svoltosi a palazzo Bernabei, nel corso del quale è stato presentato ufficialmente alla città e a al territorio il comitato: si propone di dare sostegno ai giovani che hanno deciso di studiare, partendo dall’Università e lavorare per l’innovazione e lo sviluppo turistico delle destinazioni italiane, con particolare riguardo alla città di Assisi e alla Regione.

"La comunità è il fondamento di qualsiasi istituzione, come la nostra, quella dell’Università degli Studi di Perugia: in tutto quello che facciamo quotidianamente c’è il bisogno di riappropriarci di un senso di educazione alla comunità. Essere comunità trova oggi, nel nome di Davide, forse la sintesi più alta" ha evidenziato il Magnifico Rettore Maurizio Oliviero, in apertura del convegno ispirato al giovane laureato dell’ateneo perugino. Intervenuti il direttore del Dipartimento, Marcello Signorelli, che ha sottolineato come la giornata sia sta un mix di emozioni, metodo scientifico e concretezza, il presidente del corso di laurea in Economia e management del turismo, Fabio Forlani – è stato evidenziato il notevole aumento di iscritti al corso che ha sede in Assisi -, il custode del Sacro Convento fra Marco Moroni il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, che ha ringraziato la famiglia di Davide – presenti la mamma Catia, il papà Antonello, la sorella Valeria - sottolineando come, mai come in questa vicenda, un seme che muore porta a una pianta rigogliosa, ricca di frutti che guarda all’innovazione nell’accoglienza turistica. Giornata articolata in poi due tavole rotonde, con importanti contributi:la prima "Metaverso e Intelligenza artificiale: sarà un nuovo turismo?", la seconda "Quale futuro per la formazione turistica?".

Dopo la presentazione del "Comitato per Davide Piampiano", Osvaldo Gervasi, di UniPg, con la collaborazione di Damiano Perri e i laureandi Daniele Tozzi, Lorenzo Mastrini, Riccardo Canonico del Dipartimento di Matematica e Informatica, hanno presentato un lavoro di virtualizzazione di Palazzo Bernabei e le prime ipotesi di progettazione del laboratorio dedicato alla realtà virtuale di Economia e Management del Turismo realizzato grazie alla strumentazione donata dal Comitato.