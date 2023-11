Nel mirino delle minoranze

FOLIGNO - “Troppo spazio“ a sindaco e assessori. Lorenzo Schiarea, presidente del Consiglio comunale, sotto tiro della minoranza per l’assemblea del 19 ottobre. All’indirizzo degli strali di M5S e Foligno 2030 c’è la presunta violazione dell’articolo 39, comma 1, del regolamento per il funzionamento dell’assemblea. "All’inizio dell’adunanza, concluse le formalità preliminari, ciascun Consigliere può effettuare comunicazioni su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità. Lo stesso potere spetta al sindaco per comunicazioni proprie e della Giunta. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte dei consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore ai cinque minuti per ogni argomento trattato", osserva la minoranza. Nella seduta del 19 ottobre emerse la polemica del ‘veto’ ai danni della consigliera Barbetti nella sua partecipazione ad una presentazione di un libro in uno spazio comunale. Sottolineate le difformità sia dal consigliere comunale Mario Gammarota (Foligno2030) che dal presidente David Fantauzzi (M5S), referente della Commissione Controllo e Garanzia. "Nella seduta del 19 ottobre – ha detto Gammarota su alcuni temi sindaco e assessori sono arrivati a parlare fino a 9 minuti. Le comunicazioni sono per i consiglieri". All’attacco anche il presidente della Commissione Controllo e Garanzia, David Fantauzzi, che ha annunciato la convocazione dell’organo che presiede.