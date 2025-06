FOLIGNO “Foligno domani“ e il Partito socialista italiano si alleano e iniziano una fase di iniziative congiunte. "Da diverse settimane - è l’annuncio - abbiamo iniziato a tenere tavoli e incontri per creare, nel centrosinistra, una nuova area politica riformista da tempo assente nella nostra città. Le due realtà, guidate dai coordinatori, Mauro Masciotti per Foligno Domani e Guglielmo Castellano per il Psi, hanno deciso di dar vita ad un percorso di iniziative congiunte, con il coinvolgimento del mondo dell’associazionismo, del volontariato e dei numerosi movimenti spontanei nati a tutela del territorio che andranno a focalizzarsi, sull’individuazione delle problematiche più critiche della nostra comunità e sulla proposta di soluzioni condivise". Proposte per le quali si farà portavoce Masciotti in consiglio comunale. "Un aspetto distintivo di questa nuova collaborazione politica cittadina sarà senz’altro riconducibile alla formazione. Le due parti, infatti, daranno vita ad un percorso formativo che ruoterà intorno sia a temi politici di carattere generale, riguardanti aspetti salienti di un mondo, oggi in continuo veloce cambiamento, che più specifici, riferiti al funzionamento della macchina amministrativa comunale, ruolo e competenze delle istituzioni locali", così Masciotti e Castellano.