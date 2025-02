Nei locali del “Grottino“ è nato il Circolo della Poesia

GUALDO TADINO - È nato il “Circolo della Poesia“. Ha sede nei locali del “Grottino“, in via Ruggero Guerrieri, nel cuore del centro storico. L’idea è stata lanciata da Gerri Frate, autore di diverse raccolte; ci sono state adesioni positive, perché il club si propone come iniziativa e luogo d’incontro aperto a tutti gli appassionati, autori con opere edite o inedite, o semplici estimatori, appassionati o lettori.

Si prevedono incontri una volta al mese, di domenica pomeriggio, su tematiche scelte di volta in volta. Verrà fornito il materiale poetico inerente al tema, ognuno potrà portare contributi personali, testi propri o di altri: si leggeranno e si commenteranno insieme. La partecipazione al “Circolo della poesia“ è libera e gratuita, non serve l’iscrizione.

Il prossimo appuntamento è in agenda per domenica 16, alle 17, nei locali del Grottino; il tema scelto è: “Alle maschere che noi portiamo“.

La bella iniziativa è anche una sorta di punto di arrivo, perché negli antichi locali di via Guerrieri, gestiti anche come luogo per un ristoro semplice, opera da anni Mario Fioriti (nella foto), scrittore anche lui ed animatore culturale; il luogo negli anni è diventato una sorta di caffè letterario, perché ha ospitato tante iniziative, come la presentazione di libri, utilizzando talora anche gli spazi all’aperto; ed è nata anche una casa editrice, la Diadema edizioni, che vanta già numerose ed apprezzate pubblicazioni, quasi esclusivamente di autori locali.

