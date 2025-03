Negozi, giù le serrande: "La desertificazione va combattuta insieme"

"La desertificazione commerciale: un fenomeno preoccupante che richiede azioni concrete e organiche". Così Confcommercio che riporta i dati dell’Osservatorio città e demografia. "Tra il 2012 e il 2024, il nostro Paese ha visto scomparire quasi 118 mila negozi al dettaglio e 23 mila attività ambulanti, mentre sono cresciute le attività di alloggio e ristorazione (+18.550) – così l’associazione –. Il fenomeno colpisce con maggiore intensità i centri storici rispetto alle periferie. Su 122 comuni analizzati, Terni si colloca al 46° posto per imprese commerciali chiuse tra il 2012 e giugno 2024, mentre Perugia si posiziona al 35°. Nel periodo 2012-2024, il commercio al dettaglio ha registrato 85 chiusure nel centro città (- 22%) e 180 in periferia (-19%). Nello stesso arco temporale, in controtendenza rispetto ai dati nazionali, anche i settori degli alberghi, bar e ristoranti hanno subito un calo sia in centro (- 2,8%) che in periferia (-7,3%), con l’ unica eccezione dei ristoranti in crescita (+ 9,2% in centro e +12,1 fuori). Considerando il periodo 2019-2024, hanno chiuso 7 ristoranti nel centro città (- 7,8%) e si risconta una sostanziale tenuta in periferia. "Indispensabile una collaborazione sistematica tra l’amministrazione comunale e i diversi attori socio-economici territoriali – afferma il presidente Stefano Lupi – . Solo questo approccio può consentire di attuare scelte coraggiose. Per rivitalizzare la città e rafforzare la coesione sociale occorre innovare nella definizione e gestione degli strumenti urbanistici e nella programmazione commerciale per le medie superfici di vendita, come da noi richiesto con le osservazioni in sede di modifica del Documento di programmazione comunale, in base alle quali oggi non ci sarebbe stata l’ennesima autorizzazione all’apertura di una media superfice di vendita. E’ necessario migliorare attrattività ,accessibilità , la sosta e la sicurezza del centro cittadino, agendo mediante partenariati pubblico-privati sul piano della

rigenerazione urbana e della promozione turistica". Confcommercio Terni ha lanciato il

progetto Cities, una piattaforma di conoscenza multidisciplinare volta a promuovere una

nuova visione della città , sostenere politiche integrate per migliorare il tessuto urbano .