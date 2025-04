Navette gratis per lasciare le auto fuori dalle mura

"Fermati, prendi i bus gratuiti e vai in centro!": con questo slogan l’amministrazione comunale ha dato il via a una campagna informativa che invita a parcheggiare fuori le mura e utilizzare il trasporto pubblico. Il tutto in attesa che si concludano i cantieri di rigenerazione urbana e si giunga a un nuovo piano di mobilità sostenibile. Le due linee di trasporto urbano gratuito, istituite un anno fa, hanno registrato un alto livello di soddisfazione, con sette aree di sosta poste lungo la circonvallazione e oltre 700 posti auto, tutti gratuiti tranne i 250 di Porta Orvietana, dove è previsto un abbonamento a 22 euro al mese. Una piantina permette di visualizzare la posizione delle aree sosta, dei sistemi di risalita meccanizzata e delle stazioni per la ricarica elettrica, la distanza dalla piazza, la fermata e le frequenze del passaggio del bus, tra i 10 e i 20 minuti.

"Si tratta di un primo passo – spiega il sindaco, Antonino Ruggiano – cui seguirà la realizzazione di una nuova segnaletica turistica, tradizionale e digitale, che possa dare aggiornamenti in tempo reale sui servizi". Altri posti verranno dalla realizzazione di nuova area a Porta Orvietana e dal parcheggio nella zona di San Carlo che comporterà l’allungamento, entro il 2026, della pista ciclo-pedonale. "Allo studio – evidenzia l’assessore alla mobilità – un adeguamento di posti auto riservati ai residenti nelle zone a traffico limitato in centro storico, che si gioveranno di una situazione migliorata in termini di disponibilità e vivibilità".

s.f.