Natalia Arkhipova conquista titoli nel Body Building

UMBERTIDE – Un’altra soddisfazione per lo sport umbertidese. L’atleta Natalia Arkhipova, della palestra "Gem Fitness Club Umbertide", all’ esordio in una gara di Posing Body Building, ha conquistato il primo posto nella categoria Shape Wabba, guadagnandosi assieme al titolo di Miss Shape Centro Italia, anche la partecipazione alle finali a Rimini Welness.

Natalia ed il suo team sono stati ricevuti in municipio dall’amministrazione comunale che si è complimentata per l’ottimo risultato ottenuto. L’atleta è stata accompagnata dal coach Giancarlo Alunno Mancini, da Nico Fiorucci e Riccardo Ubaldi. La vittoria di Natalia rappresenta un motivo di grande orgoglio per la palestra Gem, la quale non ha mai partecipato ad eventi simili prima d’ora ed anche per questo motivo si è dichiarata ancor più soddisfatta dello splendido risultato di Natalia Arkhipova.