Perugia accende la luce, via agli addobbi nataliziin tutto il centro storico

Perugia, 2 dicembre 2024 – Sì, si può dire: Perugia illuminata dalle luci del Natale è una città bella, affascinante e suggestiva. Vale la pena salire sull’acropoli per ammirare lo spettacolo che da questo fine settimana offre il centro storico. L’accensione delle luminarie ha dato il via alle Festività e a oltre un mese pieno di attrazioni ed eventi, compresa la pista di ghiaccio che si sta montando in corso Vannucci. L’installazione è stata curata da amministrazione comunale, Consorzio Perugia in Centro e Magenta Events.

Nel corso del week-end sono state accese tutte le luminarie, con l’accompagnamento della Banda dei Babbi Natale di Foligno. Si è partiti dal grande albero, alto 18 metri, in piazza IV Novembre, e poi è cominciato il tour sull’acropoli, guidato dalla sindaca Vittoria Ferdinandi. Corso Vannucci fermata d’obbligo davanti al grande cuore rosso tutto illuminato (all’altezza dell’incrocio con via Mazzini), ideale per selfie e foto ricordo; poi “vasca” fino a piazza Italia passando accanto alla pista di ghiaccio in fase di installazione.

E poi via Mazzini, la strada del food con gastronomia da tutta Italia, prima della seconda tappa imperdibile in piazza Matteotti per salutare Babbo Natale nella sua casetta pronta ad ospitare tanti bambini. Ed ancora il percorso ha toccato via Oberdan e corso Cavour, per l’accensione dell’altro albero novità assoluta del 2024, in piazza Giordano Bruno, realizzato esclusivamente con materiali di scarto. Sono ben 5 i chilometri di luci installate nel solo corso Vannucci, addirittura 15 chilometri in tutta l’acropoli con 189mila lampadine. Cinque gli alberi di Natale: in piazza Matteotti, in piazza IV Novembre, in piazza Danti, in via dei Priori ed in piazza Giordano Bruno. E infine gli oltre 50 stand dei mercatini.