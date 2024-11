Perugia, sconti sui parcheggi. Si parte con il Natale

Perugia, 29 novembre 2024 – Anche questa Giunta cerca di promuovere la sosta nei parcheggi ai piedi del centro storico. Una risorsa straordinaria non sfruttata appieno sia per una questione di mentalità tutta perugina (“meglio parcheggiare a un metro da casa o dal negozio”) sia per i prezzi che sono piuttosto cari. E proprio sui costi che Comune e Saba cercano di rilanciare sia per lo shopping natalizio sia la sosta in orari strategici per pranzo e cena, in orari dove i parcheggi al coperto di norma sono più liberi.

La prima mossa riguarda il parcheggio di Piazzale Europa dove dal 1° dicembre (domenica) al 15 gennaio sarà possibile sostare per 4 ore a un euro (a fronte dei 7,20 euro attuali) e per una intera giornata a 5,00 euro (invece che 20 attuali). Per chi ha esigenze di sosta di lunga durata è stato pensato un abbonamento promozionale con validità tutti i giorni per 24 ore al prezzo di 40,00 euro al mese (contro gli 89 applicati finora). Questa tariffa è però riservata ai soli nuovi clienti.

La seconda iniziativa, che vede la partecipazione di Confcommercio e del Consorzio Perugia in Centro, è pensata per agevolare i clienti degli esercizi commerciali, delle attività ricettive e le attività di ristorazione. Sono stati pensati tre prodotti (in distribuzione anche questi dal 1 dicembre 2024) che non hanno costi per l’esercente e consentono all’utente di fruire di una tariffa ridotta su tutti i parcheggi (escluso il Mercato Coperto) dietro il rilascio di un Qr-code da parte del negoziante al proprio cliente. Il lunch pass (dedicato alle attività di ristorazione) è utilizzabile dalle 12:00 alle 15:00 tutti i giorni e consente di fruire di 3 ore di sosta al prezzo di 3 euro. In piazza Partigiani attualmente la prima ora costa 1,90 euro, la seconda 2,30 mentre di pomeriggio (dalle 15 alle 20) il costo è di 1,50 per la prima ora e 1,80 la seconda. Poi c’è il dinner pass (dedicato alle attività di ristorazione) è utilizzabile dalle 19:00 alle 2:00 tutti i giorni e consente di fruire di 7 ore di sosta al prezzo di tre euro.

Qui in molti parcheggi c’è anche la tariffa notturna (dalle 20 alle 2) che costa 3,20 euro. Lo shopping time (dedicato agli esercizi commerciali) è utilizzabile dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00 tutti i giorni e consente di fruire di 2 o 3 ore di sosta al prezzo di 3,50 euro (la mattina, sempre in piazza Partigiani sarebbe di 4,20 per due ore e il pomeriggio di 5,10 euro). Il parcheggio hotel (dedicato alle attività ricettive) ha validità per 24 ore di sosta dal momento del primo ingresso in struttura (oppure 48, 72, 96 ore) e ha un costo di 13,00 euro (qui la tariffa massima di piazza Partigiani è di 23 euro). Questo prodotto verrà acquistato direttamente dalle attività ricettive e poi distribuito alla clientela a pagamento o gratuitamente, questo sarà a discrezione degli alberghi. E’ evidente che in alcuni casi c’è convenienza (certamente in piazzale Europa), mentre per il resto prima di pagare col Qr-code dei commercianti conviene fare due conti, perché a volte – soprattutto se si resta per un tempo breve – conviene pagare la tariffa normale. Margherita Ambrosi, dirigente comunale, ha sottolineato come questa operazione nel suo complesso vada anche a tutela dei residenti del centro storico.

