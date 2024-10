Natale a Perugia La città gira su due Ruote. Panoramiche al Barton e davanti al Pavone

Perugia la città delle Ruote panoramiche. Eh sì perché dopo l’annuncio fatto dai fratelli Bartolini un mese fa, per presentare la novità, ora sembra che anche il Consorzio Perugia In Centro sia intenzionato a far sbarcare un’attrazione simile in piazza della Repubblica. Le giostre farebbero parte delle sorprese natalizie, di cui ormai si parla da diverso tempo, sia nell’acropoli che nell’immediata periferia. Mauro e Silvano Bartolini assicurano che quella che sarà installata nell’area del Barton Park "è la Ruota più alta mai vista a Perugia. Ci stiamo lavorando da oltre un anno e dopo vari studi di fattibilità e dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie siamo pronti a sorprendere i visitatori con questa nuova attrazione a cui si affiancheranno i giochi di luci e la Casa di Babbo Natale". Anche il Consorzio è convinto che la panoramica sia una bella trovata. "La Ruota – spiega Paolo Mariotti – insieme alla pista diventa la carta vincente per attirare i perugini e i turisti in centro durante le feste di Natale. Le postazioni potrebbero essere sponsorizzate già come le transenne della pista del ghiaccio e questo ci aiuterebbe moltissimo con il budget, visto che il Comune, quest’anno, non potrà rimettere a disposizione la cifra stanziata nel 2023, che arrivava a circa 80mila euro". Ma dove collocarla? Tra le ipotesi c’è piazza della Repubblica. "Prima però – dice Mariotti – dovremo fare verifiche sulla stabilità del terreno e sugli spazi , in modo da garantirne il funzionamento in sicurezza". Ma due Ruote non saranno troppe per una città come Perugia? Non è che le due attrazioni finiranno per farsi concorrenza? "In effetti – risponde Bartolini – il bacino di utenza mi sembra limitato. Vedremo. Noi siamo pronti a collaborare e a dialogare con tutti ..."

Silvia Angelici