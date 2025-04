Le auto storiche sfilano per aiutare la solidarietà

GUALDO TADINO – Una carovana di splendidi veicoli, auto e moto d’epoca, arriverà oggi, verso mezzogiorno, nel centro storico gualdese. La piazza Martiri della libertà si trasformerà in un grande ed elegante autosalone espositivo a cielo aperto, accoglierà gli equipaggi e offrirà a tutti i cittadini ed i visitatori l’opportunità di ammirare da vicino degli autentici "gioielli su ruote".

L’evento, aperto a tutti, chiamato "Sulle strade per la solidarietà", organizzato sotto l’egida del Lions international, e che ha avuto Rolando Pannacci (nella foto) tra gli animatori, vedrà la partenza della carovana da Montone, toccando Umbertide, Gubbio, la gola del Bottaccione, Costacciaro; rappresenta un’ottima occasione per immergersi nel suggestivo paesaggio umbro e nella storia e cultura dei vari centri, oltre che in quella del motorismo: tanto che sono previste soste nei luoghi dove sono presenti monumenti significativi; nel contempo ha finalità benefiche, serve per sostenere le iniziative di solidarietà promosse dal Lions.

La manifestazione vedrà la partecipazione di numerosi appassionati e collezionisti, per vivere insieme un’atmosfera di festa e condivisione. All’arrivo a Gualdo Tadino, i partecipanti potranno partecipare ad una visita guidata al vicino museo regionale dell’emigrazione; potranno anche ammirare la mostra "Oltre il tempo" del pittore parigino Guillaume Rossignol, inaugurata ufficialmente alle 11 della mattina nella chiesa monumentale di San Francesco. Quindi i componenti degli equipaggi si ritrovano insieme per un pranzo sociale.

Alberto Cecconi