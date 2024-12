Natale: parcheggi gratis nel centro storico con il 'Gratta e sosta'

Per Natale arriva il "Gratta e sosta": parcheggi gratis per chi frequenta il centro storico. Due ore senza pagare durante tutto l’arco della giornata, nei parcheggi a strisce blu.

D’intesa tra la società gestrice Edarco, il Comune, il Consorzio Pro Centro e le associazioni di categoria, l’opportunità sarà rivolta alla clientela degli esercizi commerciali del cuore della città, che riceveranno dai negozianti i biglietti "Gratta e sosta" per posteggiare senza sostenere alcun costo negli stalli a strisce blu. I tagliandi saranno consegnati da Edarco agli operatori economici, che poi provvederanno a distribuirli in queste settimane.

Ma come funziona il sistema? Per sostare gratuitamente nei parcheggi a pagamento sarà sufficiente grattare la data e l’ora in cui viene lasciato il veicolo, scegliendo tra le opzioni disponibili, ed esporre il biglietto sul cruscotto in posizione visibile. A darne notizia in consiglio comunale è stato l’assessore alla viabilità Rodolfo Braccalenti, rispondendo all’interrogazione della consigliera Luciana Bassini (Gruppo Misto-Azione) che chiedeva l’attivazione di queste misure finalizzate a promuovere la concessione della gratuità della sosta nel centro storico per le imminenti festività natalizie.

L’assessore Braccalenti ha spiegato che l’amministrazione comunale si è mossa con i soggetti coinvolti, Edarco, Consorzio Pro Centro e associazioni di categoria, per questa opportunità: "E’ un modo per incentivare i cittadini a frequentare il centro storico e le attività commerciali in occasione dei numerosi eventi programmati nel periodo natalizio, che vedono coinvolte diverse realtà associative e scolastiche della città", ha osservato Braccalenti. Ciascun biglietto consentirà la sosta gratuita di due ore negli stalli gestiti dalla società Edarco: "Un metodo flessibile – ha aggiunto l’assessore – che offre la possibilità di sfruttare le due ore di gratuità della sosta in orari diversi nell’arco della giornata rispetto alle normali fasce".

In sede di replica, la consigliera Bassini ha di contro, affermato: "So che è l’Edarco a fare questa iniziativa, non credo che il Comune abbia alcuna responsabilità o comunque abbia avuto alcun impegno nel renderla possibile. Quindi io in questo momento posso solo ringraziare Edarco".