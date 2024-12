Natale 2024 a Trevi: rassegna teatrale al Teatro Clitunno e piazza Mazzini

Prende il via oggi a Trevi “Natale 2024”, rassegna di teatro e animazione promossa dal Comune e il Teatro Belli di Antonio Salines, in scena fino a lunedì 6 gennaio con tre spettacoli al Clitunno e performance in piazza Mazzini.

Si inizia stasera alle 21 al Teatro Clitunno con “Ridonami la calma!”, recital con il soprano Cinzia Forte e il pianista Marco Scolastra in musiche di Rossini, Tosti, Puccini e Floridia. Un recital per canto e pianoforte che come “piatto forte” vede la produzione di Giacomo Puccini, di cui si celebra il centenario della morte. Alcuni brani sono dedicati alla festa mariana dell’Immacolata Concezione. Biglietto a 15 euro, ridotto 12, prevendite su VivaTicket.

Sempre al Clutunno giovedì 26 dicembre alle 18.30 c’è “Frate Francesco sposa Madonna Povertà”, storia d’amore e rinuncia con Diletta Masetti, Matteo Sangalli, Gabriele Furnari Falanga, musiche dal vivo di Danilo Tamburo, voce cantata di Federica Bocchini e il 5 gennaio “Mamma ho perso… l’Aureli!” con Emanuela Aureli e musiche di Giandomenico Anellino.