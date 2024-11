Nasce lo sportello “Adic“ per la tutela dei cittadini

Al palazzo degli Uffici del Giudice di Pace resterà aperto tutti i giovedì dalle 16 alle 18 lo sportello Adic (Associazione per i Diritti dei Cittadini), inaugurato ieri e gestito dalla volontaria Adic Simona Giovagnola che sarà a disposizione dei cittadini per ascoltare, indirizzare e tentare di trovare una prima soluzione alle problematiche esposte. "Continua il processo capillare presenza sul territorio di Adic – ha dettoMarco Lucherini, presidente – che in pochi mesi ha aperto tre sportelli nella provincia di Perugia a testimonianza di una volontà di fare rete e dare servizi alla cittadinanza in collaborazione con le amministrazioni comunali del territorio, in questo caso il Comune di Castiglione del Lago. Il palazzo degli Uffici Giudiziari di Castiglione è un polo dove i cittadini possono trovare una serie di servizi complementari fra loro allo scopo di trovare una soluzione utile al cittadino".