Nasce lo “Sci Club“. Andrea Scopetti è il presidente

ORVIETO Si è costituita l’associazione sportiva dilettantistica “Sci Club Orvieto“, affiliata alla Uisp Orvieto-Medio Tevere, che ha nominato i componenti del consiglio direttivo. Il presidente è Andrea Scopetti, la vicepresidente Valentina Averardi, i consiglieri Marcello Brinchi, Emilio Maria Papalini, Federica Bartolini e Stefano Rumori. "Lo Sci Club Orvieto – spiegano dall’associazione – nasce con la volontà di raccogliere le esigenze di un numero sempre più crescente di appassionati di questo sport nel nostro territorio e di proporre questa disciplina anche ai più giovani utilizzando la vicinanza con le piste del Monte Amiata. Tra gennaio e marzo avvieremo un programma di corsi di sci per tutti i livelli. In particolar modo ci concentreremo sulla fascia d’età 9-13 anni a cui dedicheremo quattro sabati con lezioni di quattro ore al giorno per un totale di 16 ore di formazione. L’adesione prevede la possibilità di usufruire del noleggio delle attrezzature, maestri di sci riconosciuti dalla Federazione italiana sci, trasporto, pranzo e skypass a prezzi convenzionati"