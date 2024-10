Nasce la scuola di corsa con il cane

SPOLETO Nasce la prima scuola di corsa col cane. Con il supporto della Csen Umbria ecco la prima Scuola in Italia di Canicross, uno sport adatto alle persone di ogni età e con qualsiasi cane, che ha come obiettivo quello di condividere un’esperienza sportiva all’aperto insieme all’amico a quattro zampe. L’iniziativa oltre a migliorare il rapporto animale - proprietario, offre molteplici benefici sia fisici che psichici per entrambi. Oggi a Spoleto dalle 10 alle 16 nella sede dell’Azienda Agricola Gasperini a Beroide, sede della nascente scuola, sarà organizzato un open day per avvicinare a questa disciplina cinofilo-sportiva, in cui il “conduttore“ umano corre insieme al proprio cane, mediante apposita attrezzatura in percorsi naturali erbosi o sterrati. Saranno predisposti tre percorsi adatti ad ogni tipo di partecipante, uno per bambini di metri 1.200, uno medio di 2.400 e uno per le persone più allenate di 4.100.