Nasce comitato civico

FOLIGNO Si chiama ‘Amici per sempre’ ed è il Comitato cittadino nato da un gruppo di proprietari di animali che hanno voluto porre l’attenzione dell’amministrazione comunale sulla necessità di realizzare un’area cimiteriale per animali d’affezione. La presidente è Carla Petrucci e il vice è Massimo Lucidi: "Nel 2019 – dicono - l’amministrazione Zuccarini aveva inserito nel programma elettorale dedicato alla cura degli animali la possibilità di creare un cimitero ad essi dedicato. Per sollecitare il sinda, consegnammo a lui una maxi raccolta firme da parte di cittadini interessati all’opera. La risposta fu positiva: il terreno era stato individuato ed era tutto pronto per essere eseguito. Ma gli anni sono passati ed abbiamo dovuto constatare nostro malgrado che si trattava solo di promesse non mantenute. Da qui la decisione di creare il Comitato , con il fine di sollecitare la prossima amministrazione comunale affinchè l’opera finalmente si realizzi e con l’intento di sensibilizzare tutti i cittadini al rispetto, alla cura e alla tutela degli animali da affezione". "Gli animali sono esseri sensienti ed ormai membri della famiglia a tutti gli effetti – continua il Comitato – . Anche per loro e per chi li ha amati e continuerà a farlo si pone l’esigenza di dargli una degna sepoltura. Il Comitato sta crescendo e sempre più persone si stanno interessando all’iniziativa. Per chi volesse aderire contattare la pagina Fb del Comitato".