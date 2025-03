Narnia Spring Musica di primavera al Festival

Si chiama “The Joy of Music“ il concerto di primavera che mercoledì alle 21 inaugura il Narnia Festival Spring nella Cattedrale di Terni. L’edizione primaverile del Festival, sempre con direzione artistica della pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro (nelle foto) sarà poi in scena fino al 9 aprile con quattro concerti-eventi, a ingresso gratuito, tra Terni, Narni e Amelia. “The Joy of Music“ sarà un concerto originale: Cristiana Pegoraro al pianoforte e l’Orchestra Europa Musica diretta dal maestro Lorenzo Porzio (che cura la direzione musicale del Festival) si esibiranno in un viaggio tra il tempo e gli stili, dal barocco di Vivaldi fino alle composizioni originali della Pegoraro per pianoforte e orchestra.

"Per me tornare a Terni – dice la celebre pianista – è sempre tornare ‘a casa’, il luogo dove ho mosso i primi passi nel mondo della musica, ho nutrito i miei sogni e iniziato a costruire il mio futuro di musicista e di donna. Per questo concerto – prosegue – ho scelto un programma di brani celebri e di mie composizioni nella versione per pianoforte e orchestra in prima esecuzione nazionale, che segue la world premiere fatta alla Carnegie Hall di New York lo scorso novembre". L’artista è appena rientrata dal tour americano “Colors of Love“, sempre impegnata nella promozione del Narnia Festival anche all’estero". La kermesse prosegue a Narni nella Chiesa della Beata Lucia, domenica 23 alle 18, con “Musikeria di mantice e bottoni“’ sui temi d’amore da Bach a Morricone, con Stefano Indino alla fisarmonica, in un repertorio che spazia dalla musica classica al folklore, dalle sonorità latine al Mediterraneo.

Terzo appuntamento ad Amelia: domenica 6 aprile alle 18 Palazzo Petrignani ospiterà “Romantic Piano Time“ con l’esibizione di Pierluigi Camicia: dalla “Patetica“ di Beethoven alle Ballate di Chopin, il concerto propone il grande repertorio romantico per pianoforte affiancato dallo storytelling di Cristiana Pegoraro. Si ritorna a Terni, nella Chiesa di Sant’Alò, mercoledì 9 aprile alle 21, per la chiusura del festival con “The Midnight Gospel“, viaggio poetico a lume di candela attraverso i racconti del Vangelo, di e con Yuri Napoli che vedrà in scena anche gli attori Matteo Caranfa, Davide Rossetti e Giacomo Doni e Cristiana Pegoraro al pianoforte. Dopo questo assaggio primaverile, il Narnia Festival tornerà con l’edizione numero 14 a luglio, con un ricco programma di eventi e i corsi del campus internazionale.