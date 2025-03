Nancy Brilli torna al Mancinelli con “L’ebreo”

E’ Nancy Brilli la protagonista del nuovo spettacolo al Teatro Mancinelli nell’ambito della stagione “Protagonisti”. Oggi alle 18.30 la celebre e popolare attrice (nella foto) torna a calcare il palcoscenico di Orvieto con “L’ebreo”, uno dei testi più avvincenti di Gianni Clementi, che affronta temi legati a un tempo apparentemente lontano che ancora oggi tristemente attuali. Con Nancy Brilli recitano Fabio Bussotti e Claudio Mazzegna, la regia è di Pierluigi Iorio.

La storia ruota intorno alle figure del padrone ebreo, un personaggio continuamente citato, mai fisicamente presente in scena e di Marcello Consalvi, suo fedele ragioniere, e Immacolata, donna bellissima e volitiva, allo stesso tempo cinica e, a tratti, violenta. Il primo concede alla famiglia Consalvi una sorta di “sogno a tempo”, con la speranza di rientrare in possesso dei suoi averi una volta tornato: i due diventano infatti intestatari di quattro appartamenti e due negozi del loro padrone, deportato in Germania e afferrano quel sogno per cristallizzarne il tempo e farlo diventare solida realtà. Ma proprio mentre si consolida la loro nuova condizione sociale ed economica, dopo tredici anni, il padrone bussa alla porta per reclamare le sue proprietà....

I biglietti per lo spettacolo sono su TicketItalia e alla biglietteria del Mancinelli, il prossimo appuntamento della stagione, in abbonamento, è fissato per venerdì 21 marzo alle 21 con la coppia Massimo Dapporto e Fabio Troiano in “Pirandello Pulp”.