Myriam Sylla prende casa a Spoleto col fidanzato

Spoleto (Perugia), 29 settembre 2024 – Myriam Sylla prende casa a Spoleto: uno scatto su Isntagram sembra far intendere che la pallavolista, campionessa olimpica con la nazionale di Julio Velasco a Parigi 2024, e il fidanzato Alessandro Cappelletti abbiano trovato il loro nido d’amore in Umbria.

Lui, il cestista della Dinamo Sassari, spoletino lo è già. Nato ad Assisi nel 1995 e cresciuto alla Giromondo Spoleto, oggi è cestista in Sardegna ma mantiene sempre il suo legame con la città dell’olio. Lei, 29enne nata a Palermo da genitori ivoriani e trasferitasi in Lombardia quando era una bambina con la famiglia, potrebbe invece diventarne cittadina. E con lei il loro cagnolino Kobe.

Un bacio, chiavi in mano, in una stanza ancora vuota ma pronta a riempirsi del loro amore: è questo lo scatto postato dalla forte schiacciatrice della Numia Milano (che ieri sera, 28 settembre, ha perso 3-2 nella finale di Supercoppa Fineco contro Conegliano, nonostante l’ottima prestazione della stessa Sylla), con la caption che non sembra lasciare dubbi. Nel messaggio del post ha scritto infatti: “Spo-le-to” con l’emoji della casetta. E tra le prime a commentare la notizia c’è stata la compagna in azzurro Alessia Orro che sotto il post ha scritto: “Finalmente”.