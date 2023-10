Muzi Betti, Città di Castello: nonni in festa per una giornata memorabile

Centinaia di persone si sono strette in un ideale e festoso abbraccio attorno ai nonni della Muzi Betti. Tanta gente sabato ha preso parte alla “Muzi Betti in festa“ organizzata nel parco della struttura per anziani alla vigilia della festa dei nonni. Coinvolte tante famiglie, associazioni di carattere sociale e sportivo, società rionali nell’evento promosso dal nuovo Cda della struttura con la presidente Annalisa Lelli in testa e i consiglieri di amministrazione. "Nel cuore verde di Città di Castello – ha dichiarato Lelli – si è respirata aria di gioia e serenità con la musica dei Paguro Bernardo, con l’animazione per bambini della cooperativa ’La rondine’ e Baby Circus, Tiferno Pallacanestro e la scuola di danza Academy Ballet, poi gli stand gastronomici delle società e tanta musica. Un’affluenza mai vista – aggiunge – una partecipazione unica di tutta la città che ci auguriamo sia di buon auspicio per il futuro". Il primo evento pubblico dopo la pandemia anche se "purtroppo il covid ci ha ancora costretto ad alcune limitazioni per i nostri ospiti, ma confidiamo che presto tutte le barriere vengano definitivamente abbattute, per poter finalmente abbracciare gli anziani".

Il sindaco Luca Secondi, presente all’iniziativa ha definito "memorabile" la giornata di festa con gli ospiti della struttura i loro familiari e tutta la città che ha risposto in maniera commovente. La Muzi Betti, gli anziani sono il nostro orgoglio, la nostra storia e questa giornata al parco lo conferma", ha aggiunto il primo cittadino.