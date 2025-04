Musical ’made in Gualdo’ arriva sul palco del Lyrick

GUALDO TADINO – Il musical "Le tre Madri", opera rock prodotta dall’associazione Fleheart con interpreti tutti gualdesi, è in programma al teatro Lyrick di Assisi per le ore 21 di mercoledì 23 aprile. E’ la quattordicesima replica, dopo il debutto del 15 gennaio al teatro Don Bosco e quelle proposte, tra tanti applausi, in teatri umbri e marchigiani. Per la regia di Andrea Fiorentini, Valentina Notari e Lorenzo Evangelisti, l’opera ripercorre le fasi della vita di Gesù, raccontata da personaggi secondari, come Disma e Gesta, i due ladroni crocifissi insieme a Gesù, e le rispettive madri. Le musiche sono di Giampaolo Cavalieri e Andrea Fiorentini, il corpo di ballo è coordinato da Lorena Cerretti, i costumi di Daniele Gelsi, griffe tutta gualdese. C’è anche un libro, con lo stesso titolo, scritto dal giornalista Marco Gubbini, con la trama dell’opera e i testi delle canzoni del musical. L’opera è stata realizzata in collaborazione con Diadema edizioni ed il Comitato del centenario del Beato Angelo. Per assistere allo spettacolo al Lyrick è possibile prenotare un posto in pullman con partenza da piazza Federico II° di Svevia, con pacchetto viaggio + biglietto. Info ai numeri 338.2153694 e 350.1127274. I biglietti possono essere acquistati tramite Ticket Italia, o alla libreria Mondadori di Gualdo Tadino. Parte del ricavato della serata sarà devoluto a favore delle missioni di Chaclacayo e Hualmay, in Perù, dove operano tra i poveri e l’infanzia bisognosa suora Paola Rotati e le consorelle oblate del Bambino Gesù.

Alberto Cecconi