Musica per salvare gli affreschi della Madonnuccia

“In coro per salvare un capolavoro“. Con questo slogan la Chiesa di San Martino in Campo ospita questa sera alle 21 un concerto speciale, finalizzato alla campagna di raccolta fondi per il restauro pittorico degli affreschi della Chiesa della Madonnuccia. Ad esibirsi saranno il “Coro Polifonico Harmonia Caelestis”, la “Corale Gregoriana Jubilate Deo” e il “Coro Girolamo Diruta” e si terrà la consegna ai benefattori di tre stampe numerate della pittrice Fabiola Mengoni raffiguranti i dipinti.

Le opere da restaurare sono attribuite a Pietro Vannucci e al suo migliore allievo Andrea d’Assisi detto l’Ingegno e costituiscono un vero e proprio ciclo pittorico all’interno della chiesa della Madonnuccia, esistente fin dalla metà del ‘400 a San Martino in Campo lungo un sentiero storico che dalla valle del Tevere conduce a Perugia.

Il prezioso ciclo pittorico necessita assolutamente di un restauro per preservarne nel tempo la bellezza. Proprio per continuare a sensibilizzare la comunità, le persone, i soggetti del territorio e le istituzioni su questo patrimonio da salvaguardare, il “Comitato Madonnuccia Insieme” ha organizzato questo evento "di grande rilievo musicale e artistico", sottolineano i promotori. Nato per far rivivere e valorizzare un luogo "di rara bellezza e ricco di storia", il Comitato coinvolge l’Ecomuseo del Tevere inserito dalla Regione nel sistema ecomuseale umbro, la Proloco San Martino in Campo, il Centro socioculturale “Gabbiano” e l’Unità pastorale XVIII “Santa Famiglia di Nazareth”.